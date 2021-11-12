2016 model Suzuki marka LY tipli araç icradan satılıktır

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 29/12/2021 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 28/01/2022 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

İhale Yeri : HÜKÜMET KONAĞI ÖN TARAF BAHÇESİ

2016 model Suzuki marka LY tipli araç 225.000,00 TL ye satılmakta olup, özellikleri 17RA296 Plakalı , 2016 Model , SUZUKI Marka , LY Tipli , M16A2023645 Motor No’lu , TSMLYE21S00201082 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 120HP , Motor Hacmi 1586cm3 , Rengi Gri , 4+1 yolcu kapasiteli, 17/03/2016 tescil tarihli, her hangi bir sorunun olmadığı ve faal durumda olduğu. Aracın dış görünümünde(kaporta ve boyası)her hangi bir hasarlı ve trafik kazasından kaynaklı sorun gözlenmemektedir. Aracın ön ve arka tamponunda hafif derecede boyasında çiziklerin olduğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında kaportasında olağan dış etkenlerden kaynaklanan hafif çiziklerin bulunduğu, motorunun ve diğer aktarma organlarının iyi durumda olduğu, iç bölümünde ise ,koltuk ve döşemeleri temiz ve iyi olduğu koltuklarının kumaş kaplamalı, tavan ve tabanının sağlam ve müzik çalar otomatik elektrikli kapı kilidi ve camlarının, ayarlanabilen klima ve çok fonksiyonlu direksiyon sisteminin olduğu görülmüştür, Aracın lastiklerinin %70 oranında kullanılabilir şeklindedir.

Ayrıntılı bilgiye

https://www.ilan.gov.tr/ilan/880025/vasita/otomobil/2016-model-suzuki-marka-ly-tipli-arac-icradan-satiliktir

linkinden ulaşabilirsiniz.