Gelibolu’da 1.102 m² alan üzerine kurulu iki katlı kargir ev bahçesi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

102 m² alan üzerine kurulu iki katlı kargir ev bahçesi T.C.GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ dosya numarasıyla 470.882,25 TL yesatılıktır.

İki katlı kargir ev bahçesiÖzellikleri: Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Demirtepe Köyü 106 Parsel, Taşınmaz Demirtepe köy merkezinde konumludur. Parsel topografik olarak düze olup, geometrik olarak ise dikdörtgene yakındır. Parsel güneybatı ve kuzeydoğusunda köy içi yoluna cephelidir. Köy merkezinde yol, kaldırım, elektrik, su, Telekom vb gibi alt/üst yapı hizmetleri tamdır. Parsel üzerinde yerinde yapılan tespitlere göre İki adet tek katlı kargir ev, iki adet kargir depo, 1 adet kuruluk,1 adet 2 katlı betonarme ev bulunmaktadır. Bu yapılardan;1-Güneybatıdaki köy içi yoluna cepheli olan kargir ev yapısı tabanda 30 m2 olup tek katlı olarak inşa edilmiştir. Bina 3/A Yapı sınıfında ve yığma yapı tarzında, konut inşa edilmiş olup 45-50 yaşlarındadır. Bina bakımsız olup esaslı bakım onarım görmeden kullanılamayacağı tespit edilmiştir.2-105 parsel (kuzeybatı) sınırına cepheli olan kargir ev yapısı tabanda 98 m2 olup tek katlı olarak inşa edilmiştir. Bina 3/A Yapı sınıfında ve yığma yapı tarzında, konut inşa edilmiş olup 45-50 yaşlarındadır. Bina bakımsız olup esaslı bakım onarım görmeden kullanılamayacağı tespit edilmiştir.3-107 parsel (güneydoğu) sınırına cepheli olan kargir depo yapısı tabanda 37 m2 olup tek katlı olarak inşa edilmiştir. Bina 1/B Yapı sınıfında ve yığma yapı tarzında olup 45-50 yaşlarındadır. Binanın bakım durumu, yaşı, yapım tekniği dikkate alındığında yıpranma oranı %60 olarak taktir edilmiştir. Ayrıca Bu yapıya bitişik olarak yaklaşık 50m2 alanlı, 1/A yapı sınıfında, demir profil üzeri eternitten inşa edilmiş sundurma şeklinde kuruluk bulunmaktadır. Binanın bakım durumu, yaşı, yapım tekniği dikkate alındığında yıpranma oranı %40 olarak taktir edilmiştir.4-Kuzeydoğudaki yol sınırına cepheli olan kargir depo yapısı tabanda 29 m2 olup tek katlı olarak inşa edilmiştir. Bina 1/B Yapı sınıfında ve yığma yapı tarzında olup 45-50 yaşlarındadır. Binanın bakım durumu, yaşı, yapım tekniği dikkate alındığında yıpranma oranı %60 olarak taktir edilmiştir.5-Kuzeydoğudaki köy içi yoluna cepheli olan iki katlı betonarme ev yapısı toplamda 190 m2 olup iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bina 3/A Yapı sınıfında ve betonarme yapı tarzında, zemin katı 90m2 mağaza, üst katı ise ~100m2 konut olarak inşa edilmiştir. Konut; antre, hol, 3 oda, mutfak, banyo ve 1 balkondan ibarettir. Binanın dış cephesi sıva üzerine boyalı, çatısı kiremit kaplamalıdır. Mağazada duvarlar sıva üzeri badanalı, tavanlar kaplamasız, zeminler tesviye şaplıdır. Konutta ise duvarlar ve tavan sıva üzeri plastik boyalı, zeminler kısmen laminant parke, kısmen ise seramik kaplamalı olup kapılar Amerikan pres kapı, pencereler PVC doğramalıdır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Binanın bakım durumu, yaşı, yapım tekniği dikkate alındığında yıpranma oranı %10 olarak taktir edilmiştir.

Yüzölçümü : 1.102,95 m2

İmar Durumu: Gelibolu yapılan incelemede taşınmazın Demirtepe Köy meskun mahali içinde, 2 kat konut yapılaşma müsaadesine sahip olduğu anlaşılmıştır.

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.

1. Satış Günü : 22/12/2021 günü 10:40 – 10:45 arası

2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877262/emlak/konut/canakkale-geliboluda-1-102-m%C2%B2-alan-uzerine-kurulu-iki-katli-kargir-ev-bahcesi-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-

linkinden ulaşabilirsiniz.