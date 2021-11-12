“Dünya Çocuk Kitapları Haftası”nda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destek Programı 2020-1 kapsamında MUTLU KADIN MUTLU TOPLUM DERNEĞİ tarafından yürütülen “ 1915 Gelibolu Gençlik Merkezi Kitap Kahve” Projesinin faaliyetleri kapsamında;

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkânı sağlamak üzere, 09-15 Kasım tarihleri arasında “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”na farkındalık oluşturmak adına

Gelibolu Özel Keşifler Adası Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kurum Müdürü Fadime Ergün Kurum Öğretmenleri Sevda Çimenli ve Hilal Balban ve de öğrencileri ile beraber kitap okuma etkinliği düzenlendi..

Dernek Başkanı Gülden Okçu Engin okumanın insanı geliştiren kişiye yeni dünyalar kazandıran, bilgi, görgü ve bakış açısını geliştiren en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek ; uygar toplumların okuma oranının yüksek olduğu toplumlar olduğundan bu nedenle okumayı alışkanlık haline getirmenin öneminden bahsetti.

Proje Eğitmenlerinden A. Reyhan Tekiroğlu’da söz alarak okumanın önemi, beraberinde kitabın önemini de ortaya koyduğunu dile getirerek kitapların bize değişik yaşamlar sunan, kültürümüzü zenginleştiren bilgimizi arttıran en iyi dostlarımız olduğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan minik öğrencilere kitap hediyesi sonrasında etkinlik sona erdirilmidi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN