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Güneyli Köyü’nde Kanser Erken Teşhis Eğitimi Verildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Güneyli Köyü’nde Kanser Erken Teshiş Eğitimi verdi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Güneyli Sağlık Evinde kadınlara meme, serviks ve kolorektal kanser, kendi kendine meme muayenesi üreme sağlığı, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma eğitimleri verildi ve servikal kanser taramaları yapıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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