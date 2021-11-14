GÜNEY MARMARA KENT KONSEYLERİ İKLİM KRİZİ VE MUSİLAJ SORUNU İÇİN TOPLANDI

Marmara Denizi’ne kıyısı olan 12 kentin Kent Konseyleri olarak “Güney Marmara Kent Konseyleri İklim Krizi ve Musilaj sorunu” konulu panelde On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa SARI sunumuyla bilgilendirme ve ortak mücadele için Bandırma Kent Konseyi ev sahipliğindeki düzenlenen toplantıya Gelibolu Kent Konseyi katılım sağladı.Toplantıda; “Güney Marmara Kent Konseyleri 13 Kasım 2021 tarihinde Bandırma Belediyesi Bandırma Kent Konseyi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bu toplantı Türkiye Kent Konseyleri Platformunun (TKKP) Edirne’de yapılan İklim Krizi ana temalı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. TKKP İklim Krizi Çalışma grubunun ilk toplantısıdır.

Toplantıda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı sunumuyla Musilaj Sorunu ile ilgili gelinen son duruma dair bilgiler edinildi. Katılımcı Kent Konseyleri iklim krizi, musilaj sorunu ve su kirliliği konularıyla ilgili görüş ve önerilerini tartışmış ve çözüm önerileri geliştirmiştir.

Yapılan toplantıya dair Sonuç Bildirgesi aşağıda imzacı olan Kent Konseyleri tarafından hazırlanmış ve imza altına alınmıştır.

Bu gün sorun olarak konuştuğumuz Musilaj sorunu, 21 Kasım 2020 tarihinde Bandırma Kapıdağ bölgesinde su yüzeyine çıkmıştır. Uzun yıllar musilaj sorunu denizin içinde bir sorun olarak zaten mevcut durumdayken, iklim krizinin aşılmaz limitlere gelmesi, evsel ve endüstriyel atıkların Marmara denizine arıtılmadan bırakılması ve sonucunda deniz suyunun 2,5 derece daha fazla ısınması MUSİLAJI bizle büyük bir sorun olarak tanıştırmış oldu.

25 milyon insanın yaşadığıve 7 kenti barındıran Marmara Denizi yanıyor..

40 yıldır Marmara ile kurulan yanlış ilişkiler nedeniyle Marmara Denizi Yanıyor..

Gemlik,İzmit, Bandırma kıpkırmızı… Bunun nedeni sadece evsel atıklar değil, Türk Endüstrisinin % 70 sini taşıyan Marmara bölgesinin endüstriyel atıkları, tarımsal atıklar ve evsel atıklar.

Bu yangından etkilenen deniz süngerleri, deniz çayırları, midyeler, balıklar yani bütün deniz canlıları bu bozuk ekosistemde yok olmayla karşı karşıya kalmıştır. Marmara da avlanan balık miktarı 80 bin tondan 20 bin tona düşmüştür. Hem geleceğimiz hem ekonomimiz büyük bir tehdit altındadır. Bunun için 8 Haziran 2021 tarihinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı 22 Maddelik Marmara Koruma Eylem Planları uygulanmaya başlamalı ve sürdürülebilir olmalıdır. Amasız ve fakatsız bu maddelerin uygulanması ve denetlenmesi önemlidir.

Güney Marmara Kent Konseyleri olarak birebir etkilendiğimiz bu sorun karşısında Bu planın takipçisi, katılımcısı ve ısrarla koruyucusu olacağız. Hiç kimse tek başına sorumlu değildir. Canlı yaşamını ve döngüsünü saygıyla korumak ve sürdürme

sorumluluğumuzla hep beraber omuz omuza gelecek güzel günler için mücadele etmeye hazır olduğumuzu buradan bildiriyoruz.

Atık arıtma tesislerinin % 50 den % 100 e çıkarılması

Vatandaşların aktif olarak sürece katılması ve bilinçlendirilmesi,Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına TKKP nun İklim Krizi Çalışma Grubu olarak dahil olma talebimizin karşılıksız kalmamasını istiyoruz.

Eylem Planlarıyla ilgili toplumsal heyecanın yitirilmemesi gerekmektedir.

Musilajın neden değil bir sonuç olduğu unutulmamalıdır. Gelecekle ilgili kaygılarımızın devam etmesi gerekmektedir. Kamuoyu baskılarını sürdürmemiz geleceğimiz için gereklidir ve bu heyecanı, ilgiyi sıcak tutmak için biz hazırız.

Marmara denizi ve sulak alanlarımız bizim fosseptiğimiz değildir. Denizlerin bizim yardımımıza ihtiyacı var.

Tüm canlıların yaşanabilir yarınları için birlikte omuz omuza kolektif anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.”kararları alındı.Toplantıya

Bandırma Kent Konseyi

Nilüfer kent Konseyi

Gemlik Kent Konseyi

Gelibolu Kent Konseyi

Çanakkale Kent Konseyi

Edremit Kent Koseyi

Gönen Kent Koseyi

Susurluk Kent Koseyi

Odunpazarı Kent Koseyi

Adalar Kent Koseyi

İzmit Kent Koseyi

Mudanya Kent Koseyi katılım sağladı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN