EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI YAPILDI

“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında 12 Kasım 2021 Cuma günü 81 ilde eş zamanlı yapılan “Emniyet Kemeri Uygulaması” projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

“Bi Hareketine Bakar Hayat” projesi doğrultusunda İlçe merkezinde yapılan denetimde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetime iştirak ederek emniyet kemerinin kullanmanın önemi konusunda sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirdi.

Emniyet kemeri kullanımının kazalarda can kaybını büyük oranda azalttığına değinildi.

Haber: Ali GEZER