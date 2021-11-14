YARATICI DRAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

13-14 Kasım tarihleri arasında Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Çağdaş Drama Derneği işbirliği ile öğretmenlere yönelik düzenlenen “Yaratıcı Drama Atölye Çalışması” etkinliğini gerçekleştirildi.

Dramanın Önemi

Dramada gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında bir etkileim vardır. Katılımcı tarafından drama,gerçekmiş gibi duyumsanmakta ve gerçek duygular yaanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, dramada gerçekle kurgu iç içedir. Katılımcılar gerçein içinden kurgusal durumların içine girip çıkmaktadırlar. Drama çalışmalarına katılan bireyler, drama sürecinde durumları, olayları, ilikileri keşfederek öğrenmektedirler. Katılımcılar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini dramada hayalî bir dünya yaratmak için

kullanmakta ve dramada tasarladıkları durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve ilikileri incelemeyi öğrenmektedirler.

Haber: Caner AKŞİT