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GÜNEYLİSPOR’A TAM DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneylispor taraftarı Selman Yavaş, Bayırköyspor maçı öncesinde takıma kahvaltı ikramında bulunarak yeni sezonda başarılar diledi.
Güneylispor Başkanı İbrahim Doğan kahvaltı sonrası Selman Yavaş’a üzerinde ismi yazılı Güneylispor forması hediye etti ve kulübe her koşulda destek veren Selman Yavaş’a Güneylispor olarak teşekkürlerini sundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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