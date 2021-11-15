“TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI; TEŞEKKÜRLER ÇANAKKALE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Biga’da gerçekleşen “Çanakkale Toplu Açılış Töreni”ne gösterilen yoğun ilgi ve katılım için ortak bir teşekkür mesajı yayımladı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Son Tabliye Montajı ve Toplu Açılış Törenleri ile Troya Müzesi’nde Ezineli Yahya Çavuş Film Galası ve Gençlerle Buluşma programları için bu hafta sonu Çanakkale’mizdeydi. Çanakkale’mizde tarihi bir gün yaşandı.

Biga Meydanında gerçekleşen törenle; 150 yataklı Çan Devlet Hastanesi, Yenice Doğal Gaz, 1002 yataklı Çanakkale Onsekiz Mart KYK Kız Öğrenci Yurdu, Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayramiç İmam Hatip Lisesi’nin yurt ve spor salonu ile 18 Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Merkezi, Ezine Kültür Merkezi gibi tüm ilçelerimizde toplamda 773 milyon TL proje bedeline sahip 33 yatırım daha şehrimize kazandırıldı. Biga’da gerçekleşen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde binlerce hemşehrimiz ve misafirlerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Her zaman dediğimiz gibi bizler gücümüzü, motivasyonumuzu milletimizden alan bir hareketiz. Bundan sonra bizlere düşen bu yoğun ilgiye layık olmaya çalışmaya devam etmek.

Başta 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Son Tabliye Montajı ve Toplu Açılış Törenleri ile Troya Müzesi’nde Ezineli Yahya Çavuş Film Galasına teşrif eden Cumhurbaşkanımız olmak üzere, programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, siyaset, STK ve kurum temsilcilerimize, muhtarlarımıza, tüm misafirlerimize Açılış Töreninde coşkumuza ortak olan binlerce hemşehrimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine programda emeği geçen Biga Belediye Başkanımıza, Biga AK Parti İlçe Teşkilatımıza, Bigalı hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese hassaten teşekkür ediyoruz.”