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KIBRIS GAZİSİ RECEP ÇET, DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Çet, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Gazi Recep Çet için Lapseki İlçesi Çardak Beldesi Gazi Yakup Bey Camiinde kılınan cenaze namazına; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakam V. Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan Baştürk,Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, Merhum Gazi Recep Çet’in yakınları, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Recep Çet’in cenazesi Çardak mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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