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YENİ ŞEHİTLİKLERİN İHYA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yeni tespit edilen şehitliklerin ihyâ çalışmaları devam ediyor.Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yeni şehitlikler ihya çalışmaları hakkında• “ Şehitlerimiz, uğruna fedâyı can ettikleri al bayrağın gölgesinde, ebedî istirahatgâhlarında huzur içinde olacaklar inşallah.
“ Çanakkale’ye geldiler ve can fedâ ettiler. Şehit oldular ve kara toprağa kefensiz girdiler.
Bir gül bahçesine girer gibi…”
Aziz ruhları şâd olsun.
Cenâb-ı Allah bizi O’nlara mahçup etmesin.”açıklamarında bulundu Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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