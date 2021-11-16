YENİ ŞEHİTLİKLERİN İHYA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni tespit edilen şehitliklerin ihyâ çalışmaları devam ediyor.Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yeni şehitlikler ihya çalışmaları hakkında• “ Şehitlerimiz, uğruna fedâyı can ettikleri al bayrağın gölgesinde, ebedî istirahatgâhlarında huzur içinde olacaklar inşallah.

“ Çanakkale’ye geldiler ve can fedâ ettiler. Şehit oldular ve kara toprağa kefensiz girdiler.

Bir gül bahçesine girer gibi…”

Aziz ruhları şâd olsun.

Cenâb-ı Allah bizi O’nlara mahçup etmesin.”açıklamarında bulundu Haber: Seda LİMAN ZENGİN