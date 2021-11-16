Tarihi Bolayır Hamamının Çevre Düzenlemesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü tarihi Bolayır Hamamı çevre düzenlemesinde çalışmaların sona geldiğini açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti;.

“Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılarak müze ve kütüphane olarak hizmet vermeye başlayan Tarihi Bolayır Hamamının çevre düzenlemesi çalışmalarını Muhtarımızla birlikte inceledik.

Düzenlenmenin tamamlanmasıyla aslına yakışan bir görüntüye kavuşacak olan Tarihi Hamamın eski ve yeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN