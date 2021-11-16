ÇANAKKALE İLİMİZDE SAĞLIK ALANINDA BİR İLK DAHA…

İlimizde Sağlık Alanında Yapılan Yatırımlar Hızla Devam Ediyor.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde çağdaş hizmet anlayışı ile projelendirilip hayata geçirilen yatırımlar hızla devam ederken, Çanakkale İlimizde de sağlık alt yapımızı güçlendirerek yeni projelerle yükseltmeye devam ediyoruz.

Ayvacık Devlet Hastanemiz Sağlık Alanında Hız, Güven ve Tasarruf Devrimi taşıyan DİJİTAL(Akıllı) Hastane HIMMS 6 belgesini almaya hak kazanan ilimizdeki ilk hastane oldu.

Ayvacık Devlet Hastanesi ‘Dijital Hastaneler’ grubundaki yerini aldı. Hastanemiz 10.11.2021 tarihinde EMRAM HIMSS seviye 6 Dijital Hastane olarak tescillendi. Çanakkale’nin ilk dijital hastanesi olan Ayvacık Devlet Hastanesi, halka en iyi kalitede hizmet sunmayı hedefliyor.

Ağustos 2021’de başlatılan ve kısa sürede yoğun çalışmaların ürünü olarak tescillenen başarı öyküsünü anlatan Ayvacık Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Emrah Demirci; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en iyi hizmet parolasıyla yolumuza devam ediyoruz. Dijital hastane kapsamında getirilen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz; Sağlık kaydı verilerinin güvenilir ve doğru saklanmasını sağlayan DİJİTAL ARŞİV uygulaması sunan, Mobil cihazların kullanımı ile tüm bilgilere hızla ulaşılabilen, evrak ve kağıt kullanımının fiziki olarak ortadan kalktığı KAĞITSIZ HASTANE uygulamasını sağlayan, tıbbi kayıtların güvenilirliği ve hızlı erişim sayesinde hastalarımıza tıbbi alanda kaliteli ve GÜVENLİ TEDAVİ sağlanmış olur. Ayrıca tüm tedavi sistemlerini hızlı koordine ederek bilgiye her an, her yerden erişim sayesinde sağlık personellerimizin HASTAYA AYIRDIĞI VAKTİN ARTMASI ile bakım ve hizmet kalitesini arttırır hasta memnuniyetini sağlar”dedi.

Çanakkale’de bu seviyeye ulaşan ilk hastanemiz Ayvacık Devlet Hastanesi’dir. Söz konusu belgeyi almak için sağlık tesisimiz de gerekli şartların sağlanmasında çalışmalara destek veren, emeği geçen yöneticilerimize ve hastanemizin tüm birimlerinde çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza, sağlık personellerimize yürekten teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verildi.Haber Merkezi