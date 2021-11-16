MAVİ ART “HOBİ SANAT VE BOYA ATÖLYESİ”GELİBOLUDA HİZMETİNİZDE

Ara tatilini değerlendirmek isteyen sanatsever öğrenciler için ilk work shop etkinliği Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü 2’şer saatlik ders ve atölye programları dahilinde yapılacaktır.

Pandemi koşullarına uygun olarak 6’şar kişilik öğrenci gruplarına ahşap boyama ve temel görsel sanatlara ilk adım dersleri verilecek.

Etkinlik afişindeki whatsapp hattından randevu alarak belirtilen saatlerde derslere katılmak için randevu almanız yeterli.

Tüm malzemeler Mavi Art Hobi Sanat ve Boyama Atölyesinden katılmak sizden. Etkinlik ücreti 50 TL olup, öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu ikramdır.

Sanat Yönetmeni: Tuğba Diner

Eğitmen: Murat Emir Haber: Hilal GEZER