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Gelibolu Şevki Koru Koşusu Pazar Günü Yapılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hayatını atletizme adayan ve bir çok sporcu yetiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk maratoncusu ünvanlı hemşehrimiz Gelibolulu Şevki Koru adına bu yıl Gelibolu Belediyesi tarafından üçüncüsünü düzenlenen ulusal organizasyona Başkan Özacar tüm halkımızı davet ediyor.
Detaylı bilgi için www.sevkikorukosusu.com adresini ziyaret edebilirsiniz
Şevki Koru Koşusu 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 09:00- 12:30 arası yapılacaktır.
Haber: Caner AKŞİT .

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