TARAFTARLARDAN GELİBOLUSPOR’A TATLI DESTEK

21 Kasım Pazar günü Saat:15.00’de Geliboluspor’un kendi sahasında karşılaşacağı Karabiga Gençlik ve Spor Kulübü müsabakasına hazırlanan Geliboluspor Boğazın Kralları taraftar grubu tatlı ikram ederek Gelibolusporun her zaman yanında olduklarını ilettiler.

Geliboluspor Kulübü ; “Biz de Boğazın Krallarına Teşekkürlerimizi sunuyoruz…”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Caner AKŞİT