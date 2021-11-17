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TARAFTARLARDAN GELİBOLUSPOR’A TATLI DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

21 Kasım Pazar günü Saat:15.00’de Geliboluspor’un kendi sahasında karşılaşacağı Karabiga Gençlik ve Spor Kulübü müsabakasına hazırlanan Geliboluspor Boğazın Kralları taraftar grubu tatlı ikram ederek Gelibolusporun her zaman yanında olduklarını ilettiler.
Geliboluspor Kulübü ; “Biz de Boğazın Krallarına Teşekkürlerimizi sunuyoruz…”ifadelerine yer verdiler.
Haber: Caner AKŞİT

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