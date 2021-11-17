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GEYİKLİ DOĞAL GAZI İÇİN İLK KAZMA BUGÜN VURULDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Geyikli doğal gazı için ilk kazmanın vurulması üzerine açıklamalarda bulundu.Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Geyikli’mize doğal gazın gelmesi, temiz hava ve ısınmada konfor ile birlikte, turizminin daha da gelişmesine önemli katkı sunacak. Şehrimizin tamamına doğal gaz gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Çanakkaleli hemşehrilerimize hizmet etmek en büyük onurumuz ve mutluluğumuz.
Doğal gazın gelmesi için ısrarlı takibinden, kurumlar arası iletişim adına gösterdiği çabasından dolayı Geyikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu’na, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’a, AKSA yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geyikli’mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”Haber Merkezi

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