İKİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 82,7!

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale’de iki doz aşısını yaptırmış kişilerin oranının yüzde 82,7 olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “İlimizde aşılama hizmetimiz tüm sağlık kuruluşlarımızda devam etmekte olup, Toplum Sağlı Merkezleri’nde (TSM) aşı randevusu almaya gerek olmadan yapılabilmektedir. İlçelerimizde ve merkezde ise üniversite öğrencilerine yönelik yerinde aşılama hizmeti verilirken, Evde sağlık hizmeti almakta olan veya bakıma muhtaç vatandaşlarımıza talepleri halinde evde aşı uygulaması da devam etmektedir. Tüm ilçelerimizde köy muhtarlarımız ile iletişim halinde yerinde aşılama planlamaları sürmektedir. 2 doz Sinovac aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci dozdan en az 60 gün sonra diledikleri aşı ile 3. dozu olmaları, yine 2 doz Biontech ile aşılanmış vatandaşlarımızın ise son dozdan altı ay sonra 3. doz aşı ile aşılanmaları bağışıklığın devamı açısından çok önemlidir. Aşılanmayan, 2. veya 3. doz aşısını tamamlamayan tüm vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda artık gebeliğin tüm dönemlerinde koronavirüse karşı aşılama önerilmekte olup anne adaylarımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Emziren annelerimizin de aşılarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Aşı, maske ve mesafe ile üstesinden gelebileceğimiz pandeminin bir an önce etkisini kaybetmesi için herkesi sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Hep birlikte mücadele ederek Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz” Haber Merkezi