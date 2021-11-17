ÖZACAR İBB YETKİLİLERİ İLE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISINDA BİRARAYA GELDİ

Başkan Özacar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin tanıtımı ve ildeki yerel yönetimlerle yapılacak iş birliği konularında CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ve İBB yetkilisi Yiğit Oğuz Duman’ın bilgilendirmede bulunduğu toplantı için Çanakkale Belediye Meclis Salonunda bir araya geldi.

Çanakkale Belediye Meclis Salonu’nda 17 Kasım 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural’ın yanı sıra Çanakkale’nin CHP’li İlçe ve Belde Belediye Başkanları katıldı.

İBB heyetinin katılımı ile gerçekleşen ön değerlendirme toplantısında, birlikte çalışma ve dayanışma kültüründen yola çıkarak; kentsel dönüşümden ulaşıma, enerji ve geri dönüşüm konularından kültür-spor ile tarımsal üretime kadar birçok başlıkta hayata geçirilebilecek proje ve planlamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN