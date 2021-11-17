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KAYMAKAM ABACI’DAN MHP İLÇE BAŞKANLIĞINA İADE İ ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı MHP İlçe Başkanlığına iadei ziyarette bulundu.Ziyaret esnasında Kaymakam Bekir Abacı MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ile güncel konuları görüştü:
MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kaymakam Abacı’nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN 

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