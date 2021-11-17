KAYMAKAM ABACI’DAN MHP İLÇE BAŞKANLIĞINA İADE İ ZİYARET

Kaymakam Bekir Abacı MHP İlçe Başkanlığına iadei ziyarette bulundu.Ziyaret esnasında Kaymakam Bekir Abacı MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ile güncel konuları görüştü:

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kaymakam Abacı’nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN