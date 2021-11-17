ÖZACAR’DAN DÜZCELİLERE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Özacar Düzceli vatandaşlara geçtiğimiz gün meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.Özacar mesajında; “Düzce’de meydana gelen çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”ifadelerine yer verdi.

DÜZCE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada “Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada “İstanbul’umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.” diye konuştu.

İMAMOĞLU: BİR OLUMSUZLUK YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şu ana kadar İstanbul’da olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

DEPREM UZMANI ERSOY: HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Mutlaka İstanbul’un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa’daki bir deprem de İstanbul’da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor.” dedi.Haber: Ali GEZER