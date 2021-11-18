GÜNEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN ÖNEMLİ DUYURU

Güneyli Köyü Muhtarlığı vatandaşlara duyuruda bulundu .Duyuruda“Son dönemlerde yapılan Dernek yönetimi veya site yönetimi seçimlerinde Güneyli Köyü Muhtarlığının adını kullanarak Muhtarlığımız üzerinden prim yapılmaya çalışıldığını üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Bölgemizde yapacağınız tüm genel kurullarda muhtarlığımızı ilgilendiren konular var ise toplantılarınıza muhtarlığımızı davet edebilirsiniz. Muhtarlık olarak genel kurullarınıza katılmaktan onur duyarız. Ancak muhtarlığımız ve muhtarımız Cahit Kayışoğlu hakkında çamur at izi kalsın şeklinde yapılan açıklamalardan son derece rahatsız olduğumuzu bilmeniz ister tüm kanuni haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı hatırlatmak isteriz..”ifadelerine yer verildi.Haber: Caner AKŞİT