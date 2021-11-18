KAYMAKAM ABACI CHP ve İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA İADE İ ZİYARETTE BULUNDU

Kaymakam Bekir Abacı CHP İlçe Başkanlığına iadei ziyarette bulundu.

Kaymakam Abacı, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle gündemdeki konuları görüştü.

CHP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Abacı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

CHP İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Kaymakam Abacı İyi Parti İlçe Başkanlığına da iade-i ziyarette bulunarak, burada da parti temsilcisinle görüş alışverişinde bulundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN