TÜRK- RUS GELİBOLU KARDEŞLİĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILACAK

Gelibolu Türk Rus Kardeşliğinin 100. yıldönümüne ithafen; Gelibolu Belediyesi , ÇOMÜ ve Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan Beyaz Ruslar’ın Gelibolu’da bir yıl süren gurbet yaşamını anlatan fotoğraf sergisi 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 12:00’de AKM’de açılacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN