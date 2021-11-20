GELİBOLUSPOR’A MORAL YEMEĞİ

Geliboluspor 21 Kasım 2021 Pazar günü Karabiga Bld.GSK ile oynayacağı maç öncesi yeni sezonun ilk Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen yemekte bir araya geldi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Raci Durmuş yönetim olarak takımımıza güvenlerinin tam olduğunu sezon sonu hedeflerimize ulaşmak için iyi şekilde mücadele etmemiz gerektiğini belirterek yeni sezon öncesi takımımıza başarılar diledi … Haber: Ali GEZER