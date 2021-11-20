Evreşe’ye Doğalgaz Müjdesi

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,Geyikli doğalgaz kazı töreninde ilçemize bağlı Evreşe beldesine de yakın zamanda doğalgazın geleceğinin müjdesini verdi.Geyikli doğalgaz kazı töreninde konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,Evreşe beldesine doğalgazı getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Evreşe’ye doğalgazın geleceğini belirterek”Evreşe belediye başkanımıza, AKSA doğalgaz şirketinin yetkilileri bir teklifte bulundu.Biz bu iş yapmak istiyoruz dediler.Biz de omuz verdik.Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’a biz bu işi yapmak istiyoruz dendiğinden bir gün sonra başkan tüm meclisi topladı ve bir günde doğalgaz kararını aldırdı.Gelibolu’nun 6 yılda alamadığını Evreşe 1 günde aldı.Buradan duyuruyorum Evreşe hazırlığını yapsın inşallah doğalgaz Evreşe’ye de gelecek.”ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi