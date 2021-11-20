İki Metrelik Zargana Balığı Sevindirdi

Normalde 200-300 gram gelen, nadiren maksimum bir kilogram olarak yakalanan zargana balığının 63 kiloluk olanı, Saros bölgesindeki balıkçıları hem şaşırttı hem de sevindirdi.İlçemize bağlı Bolayır Köyü Saros açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve ‘zargan azmanı’ olarak adlandırılan iki metre boyunda, 63 kilogram ağırlığındaki zargana, kılıç balığına benziyor. İlçemizde faaliyet gösteren Kral Balıkçılığın tezgahında görücüye çıkan zargananın kilosu 27 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mustafa İnan , ” Saros açıklarında balık avına çıktık. Ağlarına takılan, yolunu şaşırmış 63 kiloluk dev zarganayı görünce gözlerimiz faltaşı gibi açıldı. Boyutundan dolayı bazı yerlerde bu balıklara zargana yerine, kılıç balığına benzetildiği için ‘Akdeniz Kılıcı’ denir. Ama, aslında bu balıklar zargananın büyükleri yani ‘zargan azmanı’ olarak geçmektedir” diye konuştu.. Haber: Seda LİMAN ZENGİN