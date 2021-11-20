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ÖZACAR 20 KASIM DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Özacar mesajında; “Ulu önderimiz Atatürk’ün ifade ettiği gibi vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.
O’nların hep gülümsediği ve haklarının korunduğu bir dünya umuduyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT

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