ÖZACAR 20 KASIM DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Özacar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Özacar mesajında; “Ulu önderimiz Atatürk’ün ifade ettiği gibi vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.

O’nların hep gülümsediği ve haklarının korunduğu bir dünya umuduyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT