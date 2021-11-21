ŞEVKİ KORU KOŞUSUNUN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şevki Koru Koşusunda ilçemizden birçok sporcu katıldı.21 Kasım Pazar günü 5K,10K koşusu saat 09:30’da start aldı.12:30’da sona erdi.

“GELİBOLU GÜZELLİKLERLE ANILAN BİR İLÇE SPORLA’DA ANILACAK”

Belediye Başkanı Mustafa Özacar Sports Tv ‘ye Şevki Koru Koşusu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Şevki Koru ilk milli sporcularımızdan hemşerimiz.Bizler değerlerimizi zor yaratıyoruz.Biraz çabuk unutuyoruz galiba, kolay unutuyoruz biz buna tepki olarak dedikki değerlerimizi yaşatalım, gençliğe anlatalım.Gençlerimiz geçmiş değerleri bilsinki kendi geleceklerini aynı düşünce bazında daha ileriye taşıyabilirler diye düşünüyoruz.O nedenle geçmişteki ülkemiz adına yapılan katkılardan özellikle sporda, sanatta, bilimde ne varsa yaratılan tüm değerlerin ileriye taşımanın bir görev olduğunu biliyoruz her alanda ciddi bir başarılarımız var demekki yaptığımız şeyin karşılığını alıyoruz.Gelibolu güzelliklerle anılan bir ilçe sporlada anılacak diye düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Şevki Koru Koşusunda yarışmada dereceye giren sporcuları Salı günkü sayımızda detaylı olarak vereceğiz

.Haber: Seda LİMAN ZENGİN