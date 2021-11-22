ŞEVKİ KORU KOŞUSUNDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

21 Kasım Pazar günü yapılan Şevki Koru Koşusunda ödüller sahiplerini buldu.

21 kilometrelik maratonda birinciliği kadınlarda milli sporcu Tuğçe Özkan, 2. yine milli sporcu Zühal Kaya Erkeklerde ise 21 kilometrelik maratonda yine ilk 3 sırayı milli sporcular paylaştı. 1’ci Üzeyir Söylemez, 2. Abdullah Yıldız ve 3. de Aytaç Çıtacı aldı.

Yarışmalar sonunda, dereceye girenlere para ödülleri ile kupaları Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Okçuluk Milli takım antrenörü olan Emre Özdemir, Atletizm Federasyon Temsilcisi Nağme Yücetürk ile Şevki Koru’nun oğlu Cihan Koru, merhum milli atlet Şevki Koru’nun yarışmalara konuk olarak katılan eski milli sporcuları Süleyman Candan, Mehmet Akgün, Lütfi Sarı, Turgut Gür, Halil Tuna ve Ahmet Yaşar verdi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN