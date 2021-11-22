BAYIRKÖY’DE ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Bayırköy’de bulunan köy okulundaki Atatürk büstüne saldırıda bulunularak çarşaf giydirildiği görüldü. Bayırköy Köyü okul bahçesindeki Atatürk büstüne maske ve çarşaf giydirilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olayın kimin yaptığına dair araştırmalar sürüyor. Haber: Ali GEZER