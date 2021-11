GELİBOLU 6 YILDIR GAZ ALAMAZKEN EVREŞE 6 AYDA İŞİ BİTİRDİ

Evreşe önümüzdeki yıl (2022) doğalgaza kavuşuyor.Gelibolu’da doğalgaz tartışmaları sürerken Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak 6 ay önce başladığı işi geçtiğimiz hafta bitirerek yeni bir rekora imza attı.

6 yıl önce Gelibolu Yarımadasında da doğalgaz konuşulmaya başlandığında, İstanbul’da BOTAŞ’ın kapısını çalan Evreşe Belediye Başkanı Dr.Kamil Soyuak’a ; “siz küçük bir beldesiniz, size doğalgaz veremeyiz.Bu işin maaliyeti 1 milyon dolar sizde nüfus az yeterli abone sayısını bulamazsınız.” diyerek BOTAŞ’ın kapısından çevrilmeyi kafasına takan Başkan Soyuak işin arkasını bırakmayarak, bu işin nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Bu konunun nasıl halledilmesinin mümkün olacağını aramayı hiç bırakmadı.Her seferinde Ankara’ya gittiğinde bu işi takibe aldı.Son olarak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’a gelişmeleri ve topladığı bilgileri anlatınca; Grupbaşkanvekili Bülent Turan da 6 ay önce başkanın çalışmalarını değerlendirerek söz verdi ve Evreşe’ye doğalgaz getirilmesi için kolları sıvayan Başkan Soyuak’ı yalnız bırakmadı.

Son geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Biga’daki toplu açılışların yapıldığı törendeki konuşmasında da Cumhurbaşkanı tarafından “Evreşe’ye doğalgaz verilecektir.” açıklamasıyla bu işe noktayı koydu.

Cumhurbaşkanının açıklamasının hemen ertesi günü Çanakkale AKSA Müdürü Çağlar Bey Evreşe’ye gelerek Başkan Soyuak’a “ gazınız hayırlı olsun.!” diyerek müjdeyi verdi.

Bu müjdenin üzerine AKSA Müdürüne soruları ard arda soran Soyuak sıraladı

1. Gazın kesinlikle nereden alınacağını sordu.Bunun için 1 milyon dolar istenip, istenmeyeceğini sordu.Bu soru üzerine AKSA Çanakkale Müdürü size büyük bir depo yapacağız ve bu depoyu her biri 60 tonluk tırlarla dolduracağız. Ne deponun yapılması için ne de şebekenin yapılması için sizden hiç para almayacağız dedi.Yalnız bizden acele bir meclis kararı istediler.” diyen Soyuak;

Bizde bu kararı 15 saatte hemen meclisi toplayarak aldık ve Kaymakamlık makamına çıkararak ta imzalattık.Artık bundan sonra 2.bir soru sorma gereği de kalmamış oldu:Bülent vekilimize bu işin mimarı olarak teşekkür ediyoruz.Her zaman olduğu gibi başarılı çalışmalarının Çanakkale adına her köyünde her beldesinde her ilçesinde başarıyla sürdürmesine dua ediyoruz.”dedi.

Bu konuda daha geniş bir açıklamayı gazetemizde özel bir röportaj ile veren Soyuak’ın açıklamalarını Cuma günkü gazetemizde açıklayacağız.

Gelibolu bu karardan sonra nasıl bir açıklama yapacak onuda bekliyoruz.

At binenin kılıç kuşananın mı? Bizde Evreşe’ye hayırlı olsun diyoruz.

Haber: Recep YÜZÜAK