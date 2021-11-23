“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bir tebrik mesajı yayımladı.“İnsan hayatını şekillendiren en önemli iki olgu, eğitim ve öğretimdir. Aileden başlayan eğitim, okul hayatında mahir ellerde biçimlenirken, öğretimle de pekiştirilir. Öğretmenlik, sevgi ve fedakarlık üzerine kuruludur. Sınırları hiçbir zaman okul ve sınıf duvarlarıyla belirlenmemiştir. Öğretmenlerimizin üzerimizdeki emeklerini saymakla bitiremeyiz. Aile dışında ilk rol modelimiz olan öğretmenlerimiz, bizlerde hayatımız boyunca taşıyacağımız kıymetli izler bırakır. Çocukların ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren nesiller olarak yetişmesinde öğretmenlerimiz, hem birer örnek hem de yol göstericilerdir.

Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu.