GÜNCEL HABERLER 

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Sürücü mesajında• “Araştıran, üreten, gelişime ve yeniliklere açık, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek amacıyla her türlü koşulda görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Turan Biga’da Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Açılışına Katıldı

buyukzafer 0

TAKI KURSU İŞKURUN DESTEĞİNDE

buyukzafer 0

Güneyli Köyü Sahil Yoluna Parke Taşı Döşendi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.