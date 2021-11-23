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GÖKBÜET BARAJI SU BİRLİĞİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI ŞARKÖY’DE YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin Kasım ayı meclis toplantısı, birlik üyesi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Şarköy Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Birlik ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ev sahipliği için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Şarköy Belediyesi’ne teşekkür etti.
Haber: Hilal GEZER

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