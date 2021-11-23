CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’IN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

“Öğretmenler Günü Kutlu Olsun”

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak mesajında; “Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vererek, geleceğimizi inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler.Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişilebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür.

Öğretmenlerimizin iradesi ve bilgisi ile geleceğimizi çocuklarımıza , gençlerimize güvenle emanet edebileceğimize inancım tamdır.

Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren öncelikle ebediyete intikal etmiş başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, halen bu onurlu görevi sürdüren ve emekli olmuş öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum.”dedi.

Haber: Ali GEZER