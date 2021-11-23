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EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI DR.ALİ KAMİL SOYUAK’IN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.Soyuak mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Türk milletinin, kazandığı büyük zaferlerle Türkiye Cumhuriyetini kurarak, egemenliğini eline aldığı, bilgi toplumunun üretici bir üyesi olma kararı doğrultusunda eğitim hamlesini başlattığı tarihtir.
Eğitim alanında çok hızlı ve baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı ülkemizde, gençlerimize ve yavrularımıza daha nitelikli ve etkili eğitim hizmeti sunabilmek için en büyük görev, elbette ki baş tacımız sevgili öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır.
Geleceğimiz olan yavrularımızın yetişmesinde büyük rol oynayan fedakar tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım, ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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