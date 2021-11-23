24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU

24 Kasım Öğretmenler Günü programı belli oldu.İlçemiz 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önünde 24 Kasım Çarşamba günü saat 10.00- 10.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı Platformuna çelenk sunumu gerçekleşecek.

Program çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardındanGelibolu Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla ve Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiirlerini okumasıyla buradaki tören son bulacak.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda anma programı düzenlenecek.Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak.ardından 2020 -2021 senelerinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle program devam edecek.

Aday öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden program Öğretmenler Günü video izletimi ve “Kırmızı Yanaklı Kız” adlı şiirin okunmasıyla sürecek.

Program müzik dinletisi ile sona erecek.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN