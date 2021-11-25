ENGELLİ VATANDAŞLARA UMUT IŞIĞI OLUYORLAR

Bürüksel’de faaliyet gösteren Emirdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eyad hibe kapsamında gönderdikleri tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalyeler birçok engelli vatandaşlara umut oldu ve olmaya devam ediyor.

Belçika’aki Emirdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çalışmalarını sürdüren Bolayırlı Namık Zengin bugüne kadar kendi hemşehrileri de dahil pek çok engelli vatandaşa dernek tarafından aracı olarak yardım elini uzattı.Zengin açıklamarında “Bugüne kadar 33, ün üstünde akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve dördünü memleketimiz Gelibolu ya vatandaşlara ulaştırılmasına devam ediyoruz.Bundan sonra da memleketimiz Gelibolu’ya iki tanesini kardeşlerime akülü araba.

4 Aralık’ta da iki bacağı olmayan engelli abimiz, Eskişehir’e teslim edeceğiz.

Eskişehir de de yaşayan bir çocuğu sevindiren Namık Zengin Eyad yöneticilerin isteği doğrultusunda hibe olarak gonderdikleri akülü tekerlekli sandelyeleri biri daha Eskişehir de yaşayan bir engelli vatandaşa teslim etti.

Zengin konuşmasını sürdürerek “engellilerin hayat şartlarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerinden pay almalarına yardımcı olmak için “Gelin engelleri hep birlikte kaldıralım” diyoruz.Dernek Başkanımız sayın abimiz Erol Top’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.Bizler sadece aracıyız bütün dualarımız Erol Top’a Allah ondan razı olsun ”ifadelerine yer verdi.

En son bu çağrımıza Belçika’ dan destek veren Emirdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum .”dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN