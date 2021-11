24 KASIMDA ÖĞRETMENLERİMİZ ANILDI

24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programları ilçemizde 2.Kolordu Karargah binası önüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumuyla başladı.

İlçe Milli Eğirtim Müdürü Tahir Karaca’nın Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu.Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gelibolu Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya yaptı.Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi öğretmenler günü konulu şiirini okudu.Buradaki program konuşmalar ve şiirin okunmasıyla sona erdi.

Tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda devam etti.Gelibolu Anadolu Lisesinin düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü ile ilgili program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.Karaca konuşmasında; “Türk öğretmeninin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenlerin saygı ile anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler de mesleklerinin yüceliği, bilinci uyandırmak amacıyla, düzenlenen öğretmenler günü programımıza hoşgeldiniz.

Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmeterine karşılık unutulmadıklarını gösteren, diğer günlerden daha yoğun hatırlanan bir gündür.

Öğretmenlik, insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleği olarak bilinir.Bizler çağımızda her işi bilen her işi yapan bilgi deposu ve ayaklı kütüphaneler değiliz, bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran en önemlisi de toplumsal değerleri bilen , öğreten ve aktarabilen kişileriz.

Bu yüzden mesleğimiz her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir.Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmende hayatını bu anlamda ve şerefli meslek uğruna adayabileniz.

Öğretmen yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumludur.Öğretmenin kendindeki gücü farketmesi, harekete geçmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmelidir.Kendimizdeki bu gücü ve serveti eritmemeli, boşa harcamamlılıyız.

Sözlerime son vermeden önce başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında Dolmabahçe Sarayında öğretmenlere hitaben söylediği ve günümüz toplumunda çok önemli olan

“Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

Sözlerini hatırlatmak istiyorum.Bizler sadece dört duvar arasından alfabe öğreten değiliz. Toplumu eğitebilen ve geleceğe yön verirken bulunduğu her ortamda saygı, sevgi duyulan ve düşünceleri önemsenen bireyler olmayı sonuna kadar hak ediyoruz..Öncelikle şahsım geleceğimiz olan çocuklarımız ve Gelibolu adına iyiki varsınız.”ifadelerine yer verdi.

Ardından program emekli olan öğretmenlerin isimlerinin okunması ve şeref belgelerinin verilmesiyle devam etti.

10 Kasımda düzenlenen programda emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgelerini Kaymakam Bekir Abacı verdikten sonra kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Ardından program aday öğretmenlerin yemin töreni ile sürdü.

Öğretmenler Günü ile ilgili hazırlanan programda şehit öğretmenler unutulmadı ve genç yaşında kaybettiğimiz Aybüke Öğretmene yazılan “Kırmızı Yanaklı Kız” şiirinin okunmasuyla duygusal anlar yaşandı.Öğretmenler Günü özel videosu izletilmenin ardından program müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, Siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN