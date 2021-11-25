ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri öğretmenler günü dolayısıyla Bolayır’da Şehit Nuriye Ak’ı mezarı başında andılar.

Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü; “1993 yılında Diyarbakır Buçuktepe Köyü İlköğretim O kulunda görevde iken oturmakta olduğu lojmanda şehit edilen Nuriye Ak Öğretmenimizi kabri başında dualarımızla yad ettik.

Şehidimize ve görevi başında Şehit olan tüm Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER