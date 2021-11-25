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BAŞKAN ÖZACAR’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KARACAYA VE ÖĞRETMENLERE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle
Başkan Özacar İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’yı ziyaret ederek gününü kutladı.
Ardından Gelibolu Anadolu Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Hakimiyet-i Milliye Ortaokullarını ve ilçemizde bulunan diğer okullarıda ziyaret ederek eğitimcilerin Öğretmenler Günlerini kutladı.
Özacar okul temsilcilerine ve öğretmenlere mesleklerinde başarı dileklerini ifade ettikten sonra sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.Haber: Hilal GEZER

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