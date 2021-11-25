BAŞKAN ÖZACAR’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KARACAYA VE ÖĞRETMENLERE ZİYARET

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle

Başkan Özacar İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’yı ziyaret ederek gününü kutladı.

Ardından Gelibolu Anadolu Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Hakimiyet-i Milliye Ortaokullarını ve ilçemizde bulunan diğer okullarıda ziyaret ederek eğitimcilerin Öğretmenler Günlerini kutladı.

Özacar okul temsilcilerine ve öğretmenlere mesleklerinde başarı dileklerini ifade ettikten sonra sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.Haber: Hilal GEZER