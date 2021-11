KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Abacı mesajında; “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamı mum misali aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Öğretmenlerimizden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, Ülkesini ve Milletini seven, bireyler olarak yetiştirmeleridir.

Sevgili Öğretmenlerimiz; ülkemizin her köşesinde; çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu bilinçle yaklaştığınızdan hiç şüphem yok.Tutuşturduğunuz eğitim meşalesi ile dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER