Son gün 30 Kasım… Cezası var!

“”Emlak Vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahiplerinin yapacağı ödemeler için son gün 30 Kasım olarak belirlendi. “”Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım’da başladı. Taksit ödemeleri 30 Kasım’da ise sona erecek. Ödemeler gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterirken, ödeme yapmayanlar için ise cezası var.

Gelibolu Belediyesi, emlak vergisi son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı günü olduğunu hatırlattı. Her yıl güncellenen Emlak Vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödeme yapılacak gayrimenkulün metrekareleri de tutarını etkiliyor. Taksitle ödemenin dışında son ödeme tarihine kadar tek seferde de gerçekleştirilebiliyor.

Gelibolu Belediyesi, 2021 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar olduğunu hatırlattı. Mükelleflerin cezai işlemlere uğramamaları için vergilerini en geç 30 Kasım 2021 Salı gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

Vatandaşlar, vergilerini Gelibolu Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi aynı zamanda çevrimiçi olarak bulundukları yerden, Gelibolu Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinde ödemeler bölümünden de yapabilecekler .Haber: Seda LİMAN ZENGİN