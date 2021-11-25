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AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SÜRÜCÜ’DEN 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞU MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 26 Kasım Gelibolunun Düşman İşgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış ilçemiz Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünü; Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve güven duygularıyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, tüm halkımızın 26 Kasım Kurtuluş Gününü kutluyorum.”dedi. Haber: Caner AKŞİT

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