MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞU MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, 26 Kasım Gelibolu’nun kurtuluş yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. 26 Kasım Kurtuluş Günü, Sadece Gelibolu’muzun düşman işgalinden kurtuluşunun Yıldönümü olmasının dışında Yüce Türk Milletinin, birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin, hafızalarda yeniden canlanmasını sağlayan, ‘’ya istiklal, ya ölüm’’ diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri önemli bir gündür.

Bugün bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Gelibolu’muzun gurur günüdür. Bugün Gelibolu’muzun Bayramıdır.

Bu gün Samsun’da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve karış karış tüm Anadolu’da tutuştuğu, Afyon ovasında 30 Ağustos’ta alevden sele dönüştüğü ,’’ölürsem şehit, kalırsam gazi ‘’diyenlerin, Allah Allah nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür.

Bu gün, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Yüce Türk milletinin Gelibolu’da ateşle imtihan olduğu gündür.

Bu kutlu gün, bu buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, derdi Türk Milleti olanlara kutlu olsun.

Bu duygu ve düşünceler ile, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor,

Halen ülkemizde, hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allahtan güç kuvvet diliyor,

Tüm Gelibolu halkının bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…