CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞU MESAJI

CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak , 26 Kasım Gelibolu’nun kurtuluş yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. CHP İlçe Başkanı Parlak mesajında “Bilinmektedir ki, ulusumuza özgürlük yolunu açan Ulusal Kurtuluş Savaşının tohumları bu topraklarda atıldı. Tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılan zaferler sonrası 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun İzmir’e girişi ile başlayan kurtuluş günleri tarihi 26 Kasım 1922’de de tarihe Gelibolu’nun kurtuluş günü olarak kaydedildi.

Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü; Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve güven duygularıyla kutlamanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Geliboluların kurtuluş gününü kutlarım”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT