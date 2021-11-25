SPORTİF ETKİNLİKLER ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Gelibolu’nun Kurtuluşunun 99. Yıldönümünde ilçemizde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda sportif etkinlikler ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

26 Kasım Kurtuluş Günü Sportif etkinlikler yarışlarında minikler satranç yarışmasında; 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan Ertuğrul Vedat Coşkun birinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan Utku Yörük ikinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan Egehan Bilgiç üçüncü oldu.

Yıldızlar satranç müsabakasında; Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Recep Kaan Kılıç birinci, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Emre Kural ikinci, 100. Yıl Barış Ortaokulu’ndan Şevki Berkay Sarı üçüncü oldu.

Gençler Satranç müsabakasında; Gelibolu Fen Lisesi’nden Yiğit Süer birinci, Gelibolu İmam Hatip Lisesi’nden Furkan Gürer ikinci, Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ata Berkan Zorlukol üçüncü oldu.

Genç erkekler havalı tabanca yarışmasında; 522 puanla Kerem Sağdıç birinci, 505 puanla Kubilay Özbulan ikinci, 503 puanla Eren Yıldız üçüncü oldu.

Genç bayan havalı tabanca yarışmasında; 516 puanla Busenur Sunal birinci, 500 puanla Duru Aral ikinci, 497 puanla Göksu Eriz üçüncü oldu.

Yıldız erkekler havalı tabanca yarışmasında; 357 puanla Bilal Sazak birinci, 350 puanla Mustafa Sert Taş ikinci, 330 puanla Recep Efe Selamsız üçüncü oldu.

Havalı tabanca büyük erkekler yarışmasında; 564 puanla Altuğ Tekin birinci, 550 puanla Göktuğ Tekin ikinci, 545 puanla Serhat Çavaş üçüncü oldu.

Yıldız erkekler masa tenisi müsabakasında; Namık Kemal Ortaokulu birinci, Gelibolu Akademi Kültür Koleji ikinci, 100. Yıl Barış Ortaokulu üçüncü oldu.

Genç erkekler masa tenisi müsabakasında; Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç kızlar masa tenisi müsabakasında; Gelibolu Fen Lisesi birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi ikinci, Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç erkekler okçuluk yarışmasında; Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Beren Taşçı birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Eren Kırca ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Gökay Altıntaş üçüncü oldu.

Yıldız erkekler okçuluk yarışmasında; Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Noyan Çerçi birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Rıza Kaya Aksoy ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Kaan Güngör üçüncü oldu.

Yıldız kızlar okçuluk yarışmasında; Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Ezgisu Bozkurt birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Rüya Tuna Yılmaz ikinci, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Yağmur Karakurumer üçüncü oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda dün gerçekleştirilen ödül töreninde sportif etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir takdim etti.

Ödül törenine; Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN