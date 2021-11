CHP İLÇE KADIN KOLLARININ “KADINA ŞİDDETE HAYIR” KONULU BASIN AÇIKLAMASI

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın “Kadına Şiddete Hayır” konulu basın açıklaması yapıldı.

Han kahvesinde yapılan basın açıklamasında• CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz şu açıklamaları yaptı; ““25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, gücünü üç kız kardeşin bir diktatörekarşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor.Tarihe “Mirabel Kardeşler” olarak geçen bu üç kadın;

ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü, Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran

diktatörün yandaşları, kardeşlere önce tecavüz etti sonrada öldürüp uçurumdan aşağı attı. Vahşice katledilmeden önce Maria Mirabel’in şöyle demişti: “Belki bize en yakın şey ölüm ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz!”

61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi, bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize

demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, bir yandan örgütlü gücümüzü arttırırken,

diğer yandan dünyadaki ve Türkiye’deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça, kadına yönelik

şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden katil

Can Göktuğ Boz; “Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm” demişti. Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip

çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz! İlk

seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi ilk bir hafta içinde İstanbul

Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız.Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçen yıl sözleşmenin

bir maddesini hayata geçirdik ve Genel Merkezimizde “Alo Şiddet” hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize “YaşamHak” adını verdik.

444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var. Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı; şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce kadın bugün hayatta olacaktı, katiller “yatarım üç beş ay, çıkarım” rahatlığıyla hareket etmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar, delil yetersizliği gerekçesi ile tahliye edilmeyecekti. Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışılan haklarımıza koruyucu kalkan olacaktı.Bu süreçte, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan birçok erkek, kız kardeşlerimizi hayattan kopardı. Nermin U. dört yıl önce boşandığı Mahir A.’ye yönelik “beni öldürecek” diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken, sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü. Sivas’ta yaşayan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Mevlüde Parlak, yemek yapmadığı bahanesiyle evli olduğu Rahmi Parlak tarafından öldürüldü. İstanbul’da yaşayan 32 yaşında 2 çocuk annesi Ulviye Avağ, ikinci eş olma teklifini reddettiği bahanesiyle Mehmet Demir tarafından öldürüldü. 56 yaşındaki Behiye Çakır boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından “500 TL nafaka istediği” bahanesiyle öldürüldü. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ı 15 bıçak darbesiylekatleden Orhan Munis’e “aşırı sevgi”den öldürdüğügerekçesiyle “tutku indirimi” uygulandı. Katiller, cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimialacaklarına ilişkin internet araması yaptılar.

Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Öncekiyargı kararlarından cesaret aldılar!Değerli Basın Mensupları,Bu ölümlerin ve şiddetin sebebi uygulanan politikalar değilmiş gibi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik çıkmış

Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir” diyor. Günaydın! Sanki 19 yıldır iktidarda olan onlar değil.

AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet dearttı; çalışabilir nüfustaki her 3 kadından ikisi işsiz. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyor. Bizlere, ne giyeceğimizden, kaç çocuk doğuracağımıza kadar dayatılan bir hayat reva görüldü.Bizler, AKP’nin kadın cinayetlerini “fıtrat” ve “kader”söylemine mahkum ettiğinizi unutmuyoruz.Değerli Basın Emekçileri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizdeki yol haritamızı “Altı Ayda Altı Kolaylık” başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk altı ayda ne mi yapacağız?

1-KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEMİZ

DERHAL BAŞLAYACAK

Kadına şiddet davaları için Özel Yetkili Mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hâkim ve savcılar ile tüm adli makam çalışanları kadına şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için, polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayanların iyi hal indiriminden yararlanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde, her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılık da fiziki şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacak. İktidarımızda kadınlar, adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

2- AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

1971 yılından beri yasalaştırılmayan Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan mali destek sağlayacağız. Bu destekleri, hanedeki kadın adınabankada açılan hesaba yatıracağız.

3- KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRACAĞIZ “EV KADINLARINA İŞ, EVE AŞ” sağlayacağız.

Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ’ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan

KOBİ’lere, Aile Destekleri Sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet memuriyetine alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki

yönetim kademeleri için en az yüzde 35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde yüzde 35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine, vergi teşviki vereceğiz.

4-BOŞANAN KADINLAR İÇİN “YENİ BAŞLANGIÇLAR FONU” OLUŞTURACAĞIZ

Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu ile taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Kadın

çalışmıyorsa, istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan

hayatlarını sürdürecekler.

5-DOĞUM İZNİ UYGULAMASINI GELİŞTİRECEĞİZ

Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar, yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklar.

6-GÜÇLÜ BİR KADIN SAĞLIĞI PROGRAMINI BAŞLATACAĞIZ

Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak.

Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından

ücretsiz olarak karşılanacak.

Değerli basın mensupları,

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz:

Geliyor Gelmekte Olan…”ifadelerine yer verildi.

Ardından sözü Belediye Başkanı Mustafa Özacar aldı Özacar “Kadınlarımıza yönelik her türlü şiddete karşıyız.Şiddetin önüne geçmek için kadınlarımızı eğitmek son derece önemli bu anlamda kendimizi eğitmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.Kadınsız bir toplum düşünemiyorum.”sözlerini ifade ederken.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ta Kadına Yönelik Şiddete karşı olduğunu açıklayan bir konuşma gerçekleştirdikten sonra burada yapılan basın açıklaması son buldu.

CHP İlçe Kadın Kollarının sunmuş oldukları basın açıklamasına Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Başkanı İsmail Parlak , Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan ve Yönetm Kurulu Üyeleri katılırken , katılım kadın sayısının az olması tepki çekti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİ