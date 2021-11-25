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26 KASIM GELİBOLU’NUN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99.YILI PROGRAMI BELLİ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşunun 99. yıldönümü
26 Kasım günü saat 09:30’da 2.Kolordu Karargah Binası Atatürk Anıtına Gelibolu Kaymakamlığının, Gelibolu Belediyesinin ve 2.Kolordu Komutanlığının çelenk sunumuyla başlayacak.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam edecek.
Öğrencilerin şiirlerini okunmasıyla buradaki çelenk sunma töreni sona erecek.
Ardından saat 10:00’da 2.Kolordu Komutanlığının önünde Gelibolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri şükran ziyaretinde bulunacaklar. Haber: Caner AKŞİT

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